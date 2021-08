Lazio, Reina dà appuntamento ai tifosi: "Ci vediamo all’Olimpico" - FT

Dopo aver messo in archivio la prima vittoria stagionale in trasferta, la Lazio deve preparare il primo match casalingo in cui riabbraccerà i propri tifosi. A Empoli circa 1500 persone hanno sostenuto i biancocelesti facendo rivivere emozioni che sembravano ormai dimenticate. Pepe Reina ha apprezzato la vicinanza del pubblico e su Instagram ha festeggiato i tre punti sottolineando il prossimo appuntamento: "𝐁𝐔𝐎𝐍𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀! Avanti cosi Ci vediamo sabato all’Olimpico".