Lazio - Rennes, a volte servono "le palle": i post dei biancocelesti - FOTO

Imprescindibile. Leader nato. Leone. Questa Lazio ha bisogno di Francesco Acerbi, vero comandante della difesa che guida dal centro o dal centro-sinistra senza alcuna differenza. L'importante è metterci il carattere, la personalità tipica delle grande squadre. Qualità che si può chiamare anche in un altro modo, quello che Ace scrive sul suo post di Instagram: "Grande reazione! Se giochiamo con le palle siamo devastanti" - poi la battuta a margine - "Anche con una". I biancocelesti battono il Rennes il rimonta e portano a casa i primi 3 punti della propria Europa League. A volte bastano gli attributi. Quelli messi in campo anche da Strakosha, che ha salvato i suoi con un paio di interventi importanti, accompagnati dagli hastag "Non mollare mai" e "Continua così". Contenti anche Bastos e Adekanye che scrivono: "Bel lavoro ragazzi". Di seguito, ecco i post.