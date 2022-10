Lazio, risate e scherzi a Formello per le foto ufficiali - FOTO & VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Due trasferte importanti e tanti kilometri da percorrere, ma la Lazio trova il tempo per ridere, scherzare e fare gruppo. Oggi a Formello, prima dell'allenamento pomeridiano (slittato di qualche minuto proprio per l'occasione) sono state fatte le foto di squadra ufficiali, sia in tenuta da gioco che in divisa elegante firmata dallo sponsor Sartoria Cardona. Tra uno scatto e l'altro c'è tempo per aumentare l'intesa con sorrisi e qualche sigaretta (esclusivamente per mister Sarri). Il clima è disteso nonostante gli importanti impegni ravvicinati. Sui canali social del club è stato pubblicato il video del backstage della giornata.