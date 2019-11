Lazio, Rocchi ricorda la Supercoppa di Pechino: "Avevamo il fuoco dentro" - VD

Continua il percorso della Lazio verso l'apertura del negozio in centro. Tappa dopo tappa, sui social ufficiali biancocelesti ogni giorno viene pubblicato un nuovo video. Ricco di aneddoti di chi ha fatto la storia della del club, e di particolari sull'ubicazione del Lazio Style Official Store. Oggi è il turno di Tommaso Rocchi, che ha raccontato le sue due vittorie da capitano: la Coppa Italia del 2008/09 alzata contro la Sampdoria, e la Supercoppa italiana vinta contro l'Inter. L'ex attaccante è partito proprio da quest'ultima: “Andare a giocare una finale una Pechino, rappresentare la Lazio con il simbolo del Colosseo è stata una cosa bellissima. Ancora di più vincerla. Dovevamo giocare una Supercoppa importante contro una squadra fortissima come l'Inter di Mourinho. Le immagini dell'aquila che prende il serpente, lo stadio, il nido. Pensavamo “Questa è casa nostra”. Avevamo il fuoco dentro. Eravamo motivati, determinati, lottavamo su tutti i palloni. Bisogna sempre metterci quel qualcosa in più e noi l'abbiamo fatto”.

LA COPPA ITALIA 2009 - “Si sentiva che avevamo la possibilità di entrare nella storia. Alla fine siamo andati ai rigori, tutti abbracciati cercando di trasmettere la forza al compagno che andava a tirare, così da fargli fare gol. Lo stadio è esploso. Alzare un trofeo al cielo davanti ai propri tifosi è un momento indimenticabile”.

