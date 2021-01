Lazio - Roma, Fares colpisce a distanza... un indice e zittisce tutti - FOTO

Fuori per infortunio, ma sempre vicino alla squadra. La Lazio vince il derby e arriva anche il post di Fares sui social. L'algerino si affida alle emoticon per far scattere lo sfottò. Silenzio, aquila e cuore. Come a dire: "Zitti tutti, la Lazio vola, vi voglio bene". Un messaggio diretto ai suoi compagni di squadra, protagonisti di un'impresa che difficilmente si dimenticherà.