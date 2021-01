Lazio - Roma, il buongiorno di Tare: "Insieme sopra tutto e tutti"

LAZIO SOCIAL - La Lazio di Simone Inzaghi umilia la Roma e fa suo il derby con un netto 3-0. I biancocelesti dominano in lungo e in largo e in città esplode la gioia. Il buongiorno non può essere che un tripudio e anche Igli Tare partecipa alla gioia. Sul suo profilo ufficiale Instagram, il direttore sportivo delle aquile ha condiviso la foto dei minuti finali del match quando Inzaghi assisteva al match con alle sue spalle tutti i componenti della panchina abbraccciati in una schiera comune. Tare ha accompagnato l'immagine con la frase: "Insieme sopra tutto e tutti .. avanti Lazio".