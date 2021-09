Lazio-Roma, Pedro: “Segnare mi rende felice. Abbiate fiducia” - FOTO

È grande festa in casa Lazio per la vittoria del primo derby stagionale. I biancocelesti si impongono 3-2 sulla Roma e ribadiscono la loro supremazia in città. A segno anche Pedro, ex di turno è considerato da alcuni lo scarto dei giallorossi. Alla fine lo spagnolo ha lasciato parlare il campo e ha dimostrato di essere ancora un validissimo tassello per Sarri. L'ex Barcellona, che non si è di certo risparmiato durante l'esultanza, ha commentato sui social: "È stata una partita di cuore. Segnare ed aiutare la squadra mi rende felice veramente!! Grazie per una atmosfera meravigliosa. Continuiamo a crescere piano piano… abbiate fiducia!!".