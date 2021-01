Lazio - Sassuolo, siparietto social tra Correa e Milinkovic: "Così va bene?" - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio stende il Sassuolo e guadagna punti sulla vetta della classifica. Un successo pesantissimo per i capitolini che agganciano il Napoli e ora si preparano al doppio difficile impegno a Bergamo contro l'Atalanta. La vittoria porta morale ed entusiasmo nello spogliatoio biancoceleste. Sergej Milinkovic Savic, autore del gol del momentaneo pareggio, ha postato la foto del suo gol con il messaggio "Il sergente è tornato". Lo stacco di testa del serbo è stato impressionante, ma c'è anche chi ha voluto sottolineare il proprio aiuto. Tucu Correa, infatti, è stato l'autore del perfetto corner per la testa del numero 21. L'argentino ha commentato: "Così va bene papi?". Immediata la risposta del centrocampista biancoceleste: "Papi così è perfetta". Commento accompagnatoo dall'emoticon dell'applauso a far capire, se ancora ci fossero dubbi, che in casa biancoceleste il gruppo è sempre più unito.