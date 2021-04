Lazio - Spezia, tutta la gioia di Andreas Pereira: “Dajeee” - FOTO

La Lazio trova una vittoria fondamentale contro un avversario ostico è mai domo come lo Spezia che continua a dare filo da torcere a tutte le squadre in Serie A. Ancora una volta, i biancocelesti lanciano il cuore oltre l'ostacolo e conquistano i tre punti grazie alla solita zampata del Panterone Caicedo. Andreas Pereira, lanciato oggi dal primo minuto da Inzaghi, ha esultato sui canali social in dialetto romano: "Dajeeee"