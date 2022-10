Lazio-Spezia, ubriachi di Milinkovic: e il Sergente suggerisce sui social - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio riparte dalle sue certezza. Una su tutte? Ovviamente Sergej Milinkovic-Savic. La solita garanzia in mezzo al campo per Sarri. Corre, lotta, rifinisce, recupera palloni e concretizza. Oggi è arrivata la doppietta per arrotondare il risultato contro lo Spezia. I tifosi sono sempre più pazzi, anzi ubriachi, del Sergente che gli ha regalato un'altra domenica bellissima. L'esultanza, oltre che in campo, arriva anche sui social: "Sergente doppietta, tifosi birretta".