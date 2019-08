Lazio, Stankovic ricorda il trionfo in Supercoppa Europea - FOTO

Sono trascorsi esattamente 20 anni dalla vittoria della Lazio in Supercoppa Europea contro il Manchester United. Una partita indimenticabile per il popolo biancoceleste, ma anche per i protagonisti di quel successo storico. Su Instagram Dejan Stankovic, quella sera in campo a Montecarlo, non ha dimenticato la ricorrenza: "20 anni fa oggi, che ricordi... La vittoria della Supercoppa UEFA!". Il tempo passa, ma certi trionfi non passano mai.

LAZIO, PRIMO ALLENAMENTO DI PREPARAZIONE AL DERBY

CALCIOMERCATO LAZIO, SI STUDIA IL RINNOVO DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOME PAGE