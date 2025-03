Lazio, Tchaouna e Tavares si caricano per stasera: i post social - FOTO

Si torna subito in campo, non c’è tempo per riposare o staccare la spina. La Lazio di Baroni deve rimanere sul pezzo, non può permettersi cali di tensione. Lunedì c’è stata la sfida con l’Udinese, oggi ci sarà il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen e domenica si va a Bologna.

Un tour de force che va aggredito e affrontato con lo spirito giusto. Baroni ha recuperato Castellanos e Dele-Bashiru, saranno sicuramente utili alla causa nonostante non giochino da settimane. Torna anche Nuno Tavares dopo l’assenza di lunedì, il terzino portoghese è fondamentale per lo scacchiere biancoceleste con i suoi scatti sulla corsia mancina e la Lazio non può farne a meno.

Sarà importante la prestazione dell’ex Arsenal, ma i tifosi si aspettano una risposta da altri giocatori. Uno su tutti Loum Tchaouna, ancora sul punto di sbocciare e bloccato psicologicamente. Il talento c’è, ma va svezzato. Per Isaksen c’è voluto tempo, ma alla fine è andata bene. È la sua occasione e sembra pronto a prendersi il palcoscenico, così come Tavares che non vede l’ora di tornare in campo. Entrambi, infatti, hanno caricato se stessi e ambiente con un post sui social post allenamento di ieri.