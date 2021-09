Lazio, tra i "titani" della Serie A c’è anche un biancoceleste: di chi si tratta – FOTO

La Serie A sulla sua pagina Twitter ufficiale ha stilato una classifica “I 10 titani attuali delle partite giocate in Serie A”. Tra questi c’è un biancoceleste che non è solo una delle colonne della massima serie, come si evince dalla classifica, lo è anche per la sua squadra. Si tratta di Stefan Radu. Il difensore romeno è ormai un veterano nella Lazio, venne nella Capitale nel lontano 2008 prima in prestito dalla Dinamo Bucarest poi definitivamente. La scorsa stagione ha festeggiato le 402 presenze con la maglia biancoceleste nella gara contro lo Spezia del 3 aprile 2021, nessuno come lui nella storia del club e ora è salito a quota 412. Nella classifica della Serie A è al nono posto con 338 presenze, dopo di lui all’ultimo posto c’è Ilicic con 321. Al vertice Handanovic con 517.

