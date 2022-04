Lazio, tutte le magie di Luis Alberto contro il Sassuolo: il video sui social - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eminem di sottofondo con la sua 'Without Me' accompagna il video di Luis Alberto e le sue magie contro il Sassuolo. Sabato alle 18 la Lazio giocherà contro i neroverdi e la società sui social ha postato una raccolta delle migliori giocate di Magic Luis contro gli emiliani. Lo spagnolo nell'ultimo periodo è tornato a essere un giocatore imprescindibile per la squadra di Sarri, regalando qualità in mezzo al campo, ma anche tanta sostanza con recuperi e ripiegamenti difensivi. C'è da cancellare la brutta prestazione nel derby. Quale migliore occasione se non quella di questo weekend contro una delle sue vittime preferite? In cinque occasioni in cui si è visto il Sassuolo di fronte, il dieci laziale ha segnato 3 gol e realizzato 2 assist.