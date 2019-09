Lazio, un ricordo speciale: otto anni fa il debutto di Lulic - FOTO

Otto anni fa a San Siro andava in scena un evento destinato a entrare nella storia della Lazio. I biancocelesti pareggiavano 2-2 contro il Milan nella prima uscita di Klose e Cisse, ma l'esordio più importante era un altro: per la prima volta indossava l'aquila sul petto Senad Lulic. Oggi la Lazio sui canali ufficiali ha voluto ricordare questa ricorrenza. Il giusto tributo per colui che ha regalato la vittoria della storia contro la Roma il 26 maggio 2013.

