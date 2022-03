Lazio-Venezia, i complimenti di Strakosha: “Bravi ragazzi” - FOTO

Uno a zero firmato Immobile dal dischetto. La Lazio batte il Venezia nella ventinovesima giornata di Serie A e supera in classifica due dirette concorrenti in zona Europa come Roma e Atalanta. Seconda vittoria di fila dopo quella di Cagliari per la squadra di Sarri che continua a collezionare punti e bel gioco. Ennesima ottima prestazione per i biancocelesti che ricevono i complimenti anche dal proprio numero 1 Strakosha. L'albanese, al secondo clean sheet consecutivo, ha scritto sui social: "Bravi ragazzi".