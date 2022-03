Lazio - Venezia, l'iniziativa dei biancocelesti per l'Ucraina - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sono passati ormai quasi quindici giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina dovuto all'invasione da parte della Russia di Putin. Il mondo dello sport per primo si è schierato a favore della popolazione ucraina e a gran voce ha chiesto la fine del conflitto. Anche la Lazio contro il Venezia darà il suo contributo. Prima del match in programma all'Olimpico lunedì 14 marzo i biancocelesti scenderanno in campo con una maglia speciale come annunciato in un comunicato: "Lunedì la squadra svolgerà il riscaldamento prima di Lazio - Venezia con questa maglia. La t-shirt sarà in vendita allo stadio e nei Lazio Style 1900 Official Store: il ricavato sarà devoluto ad iniziative concrete a sostegno della popolazione ucraina".