Lecce, Lapadula: "Lazio? Se non avessero annullato il mio gol sarebbe andata diversamente"

LAZIO SOCIAL - "Ho iniziato alla grande e in un periodo ho segnato ogni gara. Poi mi hanno annullato un gol all'Olimpico con la Lazio e l'incantesimo si è spezzato. Poi ci si è messo qualche acciacco". A parlare così è Gianluca Lapadula che durante una diretta Instagram ha parlato dell'attuale stagione. L'attaccante del Lecce è tornato anche sulla sfida giocata nella Capitale: "Le due partite che gridano vendetta della nostra stagione sono quella con la Sampdoria e quella con la Lazio. Con i biancocelesti ci eravamo portati sul 2-2 con una grande prova. Senza la rete non convalidata non so se avremmo perso per 4-2, come invece è accaduto". L'episodio a cui si riferisce la punta è la rete realizzata sulla ribattuta del penalty parato da Strakosha (qui i dettagli del regolamento e le motivazioni della scelta dell'arbitro).

Lazio, Cassano: "Vorrei Bielsa come tecnico. Inzaghi è bravo"

Calciomercato, Vazquez: "Non so se la Lazio mi voglia, sarebbe bello giocarci"

TORNA ALLA HOMEPAGE