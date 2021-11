Lokomotiv Mosca - Lazio, Strakosha guarda avanti: “Testa alla prossima” - FOTO

Una Lazio convincente, specialmente nel secondo tempo, batte a Mosca la Lokomotiv e mette in cassaforte il passaggio del turno. Adesso bisognerà capire se lo farà da prima o da seconda, tutto dipende dall'ultima sfida con il Galatasaray. I biancocelesti faranno rientro in Italia e avranno subito un nuovo ostacolo da superare. Domenica sera ad aspettare Immobile e compagni ci sarà la capolista Napoli. La testa è già alla sfida del Maradona così come sottolineato da Thomas Strakosha su Instagram: "Bravi ragazzi, ora concentrati sulla prossima".