Match Day | Udinese-Lazio: il club suona la carica sui social - FOTO

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio oggi pomeriggio alle 18:30 sarà di scena a Udine per la seconda giornata di campionato. I ragazzi di Baroni, dopo la vittoria all'esordio contro il Venezia, proveranno a conquistare l'intera posta in palio per confermare l'ottimo avvio di stagione. Zaccagni e compagni potranno contare sul supporto del tifo biancoceleste che riempirà in ogni ordine e posto il settore ospite del Bluenergy Stadium di Udine. Per l'occasione, come di consueto la società ha postato sui propri profili social la foto di Zaccagni con la didascalia: "First away game of the season. Let's go", e tutte le informazioni relative alla gara.