Mondiali 2022 | Felipe Anderson svela la sua TOP XI - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'esordio del Brasile ai Mondiali, debutto in programma per il 24 novembre contro la Serbia, Felipe Anderson ai microfoni ufficiali del club ha svelato la sua Top XI di tutti i tempi nella manifestazione: "Il primo Mondiale che ho seguito con euforia, anche perché abbiamo vinto, è quello del 2002. Eravamo a casa nella mia città con la mia famiglia, è stato un giorno indimenticabile.

Il portiere Marcos, campione con il Brasile nel 2022, Lahm, Lucio il brasiliano che ha giocato nell’Inter, Thiago Silva che mi piace ancora oggi e anche in questo Mondiale farà bene e Roberto Carlos. Centrocampista dico Roberto Carlos, Xavi e Ronaldinho. A destra metto Messi e Ronaldo il Fenomeno e poi Neymar.

Come allenatore dico Luiz Felipe Scolari, ha lasciato un bel ricordo nella nostra Nazionale. A chi non potrei mai rinunciare? Ronaldo il Fenomeno ha fatto tantissimo anche quando non era al Mondiale.

Partita indimenticabile? Una contro l’Inghilterra con la rete di Ronaldinho su punizione e poi la finale contro la Germania".