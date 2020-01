Questa Lazio ragiona “d'insieme”. Da Djavan Anderson a Bobby: “Grazie ai tifosi” - FT

È stata la serata dei meno in vista, più in panchina. Lo dimostrano i tre cambi: dai due Anderson, Djavan e Andrè, a Joseph Minala. C'è chi il campo non l'aveva visto mai se non in Primavera. Un ritorno al passato, addolcito da questa bella vittoria. Che è anche la loro: “Bravi ragazzi, avanti così”, scrive Djavan. Sotto si complimentano Strakosha e Adekanye, che poi pubblica una stories: “Bello oggi, grazie fans” - ovvero tifosi, imparerà. Perché anche Bobby ha dispensato una prestazione tutta cuore e polmoni. L'impegno non gli manca. Al suo posto in attacco avrebbe dovuto esserci Berisha, invece arretrato come mezzala. Valon, felice per la prestazione, fa i complimenti anche a Patric: “Bravo fratello, sei un grande!”. Prima rete con la Lazio per lo spagnolo, che però ha una visione “d'insieme”. Nessun commento personale al gol, solo messaggi di squadra: “Bravi tutti ragazzi, insieme siamo più forti!! Testa a la prossima non si molla un centimetro”. Si unisce al coro Bastos altro goleador di giornata. E anche Raul Moro, che in questa Lazio non ha ancora mai giocato, fa i complimenti ai compagni. E allora bravo Inzaghi: ogni componente della rosa è coinvolo al 100%.

