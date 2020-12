Spezia - Lazio, Pereira sui social: "Felice per i 90', speravo il gol fosse regolare" - FT

Torna a vincere la Lazio in campionato dopo la brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese. All’Orogel Stadium finisce 2-1 per i biancocelesti che piegano lo Spezia con i gol di Immobile e Milinkovic. Al termine dell’incontro Andreas Pereira si è espresso così sui propri social: "Sono molto felice di giocare i miei primi 90 minuti completi. Volevo davvero che gol fosse convalidato, ma la cosa più importante è la vittoria. Adesso pensiamo alla prossima battaglia e sappiate che daremo la nostra vita per gli ottavi di finale di Champions League".