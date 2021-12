Venezia - Lazio, la domanda social scatena la reazione dei tifosi: il sondaggio

Centrare sei punti era l'obiettivo principale. Detto fatto, la Lazio nell'ultima partita del 2021 - dopo quella col Genoa - ha vinto per 3-1 contro il Venezia. I biancocelesti hanno così agguantato il secondo successo consecutivo in campionato con le reti di Pedro, Acerbi e sul finale, la pennellata magica di Luis Alberto. Come di consueto, la società biancoceleste tramite i propri canali social ha chiamato i tifosi ad eleggere il migliore in campo di Venezia - Lazio. La parola adesso passa ai sostenitori biancocelesti che avranno il compito di decidere chi sarà ad agguantare il trono targato "MVP". Di seguito il sondaggio completo.

È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #VeneziaLazio!

Scegli il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 23, 2021