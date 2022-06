Atalanta su Nuno Tavares: l'esterno piaceva anche alla Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Fonte Instagram nuno_tavares71

L'Atalanta nonostante il deludente ottavo posto e la conseguente esclusione dalle coppe europee sta pianificando la prossima stagione per rilanciarsi. Tra i giocatori monitorati dal club lombardo c'è Nuno Tavares, esterno sinistro dell'Arsenal che nello scacchiere tattico di Gasperini dovrebbe andare a prendere il posto di Gosens, passato all'Inter nella scorsa sessione di mercato. I Gunners sarebbero disposti a cedere il portoghese classe 2000 o in prestito secco o con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Formule non gradite alla Dea che però vuole puntare forte sul calciatore che quest'anno a Londra ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe condite da 1 rete e 2 assist. Al giocatore in passato si era interessata anche la Lazio.