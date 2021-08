Calciomercato, anche l'Inter pensa a Insigne: i possibili scenari

Tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis è gelo totale. Il rinnovo del talento partenopeo, con il contratto in scadenza nel 2022, si fa sempre più complicato e diverse squadre iniziano a pensare al suo acquisto. Tra queste anche l'Inter che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha due strade percorribili per poter concretizzare l'affare. Una prevederebbe l'inserimento di Alexis Sanchez nella trattativa in aggiunta a 15 milioni cash per il Napoli con un contratto da 6 milioni per il numero 10 azzurro, ma l'ingaggio del cileno risulta fuori badget per le casse partenopee. L'altra opzione riguarda la possibilità di prenderlo da svincolato con 7 milioni alla firma e un accordo fino al 2026 con il giocatore. Il Napoli in ogni caso chiede 30 milioni per avere subito il suo capitano, cifra esorbitante per un calciatore in scadenza di contratto.