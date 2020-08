Calciomercato, Colasanto: "Alla Lazio servono leader come Reina. Muriqi? Bella scommessa”

Ai microfoni di Radiosei, l'agente Fifa Filippo Colasanto ha commentato le mosse di mercato della Lazio, dai possibili arrivi di Muriqi e Kumbulla fino al neo acquisto Pepe Reina.

MERCATO LAZIO - "Muriqi è una bella scommessa ma mi fiderei dell’intuito di Tare. Non è un nome che scalda i cuori della tifoseria visto che la Lazio sta per affrontare una stagione impegnativa in Champions. Kumbulla ha fatto bene, ma a Verona. Qui si tratta di giocare la Champions, poi magari esplode come fece Cabrini alla Juventus. La Lazio deve prendere giocatori solidi, che hanno esperienza e leadership. Il miglior acquisto è stato Pepe Reina che ha giocato più partite da solo in Champions di tutta la rosa della Lazio."

CAVANI - "Adesso Cavani è un’occasione, se fossi un club chiederei all’agente che offerte ha in mano e giocherei a rialzo. Il Milan si è fatto ricattare da Raiola e Ibrahimovic, ma con gli stessi soldi dati allo svedese potevano prendere Cavani."

