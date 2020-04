Calciomercato, dalla Spagna: "Anche la Lazio su Luis Suárez del Saragozza"

Il rendimento di Luis Suarez nell'attuale stagione tra le fila del Real Saragozza - 17 gol e tre assist - lo ha fatto entrare nei radar di numerosi club europei. Oltre all'interesse di Atletico Madrid, Betis e Getafe, alla lista si sarebbero aggiunti Valencia, Napoli e Lazio. Al momento, riporta El Periodico de Aragon, non si registrano offerte da nessuna di queste società, solo qualche domanda sulla sua situazione. Il Watford, società detentrice del cartellino dell'attaccante, vorrebbe farlo rientrare in Inghilterra, puntando su di lui per la prossima stagione. L'epidemia di Coronavirus ha sospeso il dialogo tra le parti per il rinnovo del contratto, che attualmente ha scadenza 2022. Nel caso in cui la squadra inglese scendesse in Championship, sarebbe più probabile l'addio del colombiano 22enne, voglioso di giocare in una squadra di primo piano. Le corteggiatrici non mancano: anche Igli Tare avrebbe iniziato a pensare a lui.

