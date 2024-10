Calciomercato, Damiani: "I club italiani sono in difficoltà, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Un mercato a rilento e con spese limitate rispetto a quanto fatto in altri paesi. La situazione in Italia è a dir poco complicata da un punto di vista finanziario, con club che hanno disponibilità economiche tutt'altro che ricche. Motivo per cui i movimenti sono stati più contenuti, come rivelano le parole di Oscar Damiani, noto agente, ai microfoni di sampgazzetta.it:

"In Italia ci sono poche disponibilità economiche. Molti club sono in difficoltà e devono trovare le formule migliori per portare a termine gli affari. All’estero c’erano più soldi, in Serie A quindi ci siamo mossi meno, ma penso che molti club abbiano fatto quel che potevano e quel che dovevano. Non per forza un mercato meno ricco è anche meno funzionale".