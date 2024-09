Calciomercato | Guardiola vuole Ricci: il Manchester City sull'ex obiettivo della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Samuele Ricci, obiettivo della Lazio la scorsa estate su richiesta diretta di Maurizio Sarri, secondo quanto riferito da The Guardian, sarebbe finito nel mirino del Manchester City. Il club inglese, che deve fare i conti con il pesante infortunio di Rodri (lesione ai legamenti del ginocchio destro) avrebbe pensato al gioiellino italiano per occupare la casella dello spagnolo in squadra, garantendo a Guardiola un giocatore di qualità da far crescere all'ombra di mostri sacri come De Bruyne e Bernardo Silva. In effetti, Pep si aspetta dei rinforzi dal mercato. In quel ruolo i giocatori mancano e a gennaio il tecnico si aspetta che venga fatto qualcosa per sopperire a questa assenza. I dubbi sulla fattibilità dell'operazione sono inerenti, però, alla richiesta di Urbano Cairo che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a chiedere 40 milioni di euro.