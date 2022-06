Calciomercato: il Manchester United punta Mount: il piano per acquistarlo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Il tabloid inglese The Sun ha lanciato una clamorosa indiscrezione di calciomercato. Il Manchester United sarebbe interessato a Mason Mount, talentuoso centrocampista del Chelsea e della Nazionale inglese. Il nuovo tecnico dei Red Devils Erik ten Hag sta monitorando la situazione contrattuale del calciatore, che nonostante sia stato eletto per il secondo anno di fila come miglior giocatore dei Blues è uno dei meno pagati della rosa ed è in scadenza nel 2024. Dunque la dirigenza dello United potrebbe far leva su questi due fattori per assicurarsi il gioiellino classe 1999. La concorrenza però è folta, visto che anche Liverpool e Manchester City stanno fiutando l'affare. Dunque un cambio di rotta importante per la formazione britannica che per il dopo Pogba sembrava stesso pensando a Milinkovic-Savic, su cui però non c'è mai stato un reale affondo.