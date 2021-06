Calciomercato Inter, Inzaghi blocca Sanchez: per lui un ruolo alla Correa

Non solo Caicedo come vice Lukaku, Simone Inzaghi avrebbe fatto un'altra richiesta per l'attacco della sua Inter. Non un colpo in entrata ma la conferma di un calciatore dato come possibile partente dai nerazzurri, ovvero Alexis Sanchez. Il futuro del cileno è ancora da decifrare ma l'ex allenatore della Lazio, riporta Tuttosport, rivede in lui le caratteristiche di Joaquin Correa che tanto bene ha fatto nel ruolo di seconda punta. La fiducia del mister potrebbe convincere la società a trattenere il giocatore.