Calciomercato Lazio | Amrabat, parla Pradè: "Vi spiego la situazione"

CALCIOMERCATO LAZIO - Un intreccio di mercato che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane e che, stando alle ultime indiscrezioni, chiama in causa la Fiorentina, il Manchester United, la Lazio e ovviamente Sofian Amrabat. Il centrocampista marocchino è reduce da una stagione in prestito con diritto di riscatto ai Red Devils che, entro la fine di giugno, dovranno decidere se riscattarlo o farlo tornare a Firenze. In questo scenario si sarebbe inserito anche il club biancoceleste che, in attesa di novità dall'Inghilterra, avrebbe espresso il proprio gradimento per il calciatore. Proprio sul suo futuro si è espresso nella lunga conferenza stampa presieduta al Viola Park, il direttore sportivo Daniele Pradè che dopo aver confessato di aver tentato di portare Zaccagni a Firenze e annunciato il nuovo tecnico del club, ha approfondito anche la questione Amrabat:

"Non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta dal Manchester United. Se mi chiedessero se voglio tenere Amrabat io direi di sì, ma non penso sia quello che ha lui in mente adesso. Siamo andati spesso da lui a Manchester, ma ora che è andato in Premier penso che voglia restare lì...".