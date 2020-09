Calciomercato Lazio, anche il Leicester su De Paul: l'Udinese spara alto

Ancora sirene inglesi per Rodrigo De Paul. Il fantasista dell’Udinese è nel mirino del Leeds di Bielsa e anche del Leicester. In Italia, diversi club si sono interessate a lui, tra cui Lazio, Juventus e Fiorentina. L’argentino piace molto alla dirigenza biancoceleste ma le pretese dell’Udinese sono altissime: circa 40 milioni, bonus compresi. Il suo nome, comunque, resta tra le ipotesi da non sottovalutare in ottica Lazio. Secondo Sportitalia, alla lunga lista di squadre interessate al calciatore si è aggiunto il Leicester che proverà a ostacolare il Leeds nella trattativa.

