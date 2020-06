Calciomercato Lazio, arriva la firma di Armini fino al 2024

Una trattativa lunga, iniziata già da tempo. Trattare con Mino Raiola non è mai facile, ma la differenza l'ha fatta la volontà del giocatore. Nicolò Armini ha posto ieri la firma sul suo nuovo contratto con la Lazio. Il calciatore si è legato fino al 2024 al club biancoceleste, l'annuncio ufficiale non tarderà ad arrivare. L'epilogo più giusto per lui, cresciuto nel settore giovanile capitolino, diventato capitano e titolare fisso nelle varie selezioni della Nazionale. L'auspicio è che sia il primo di tanti con la Lazio. Ci sperano i tifosi, ci spera la società che punta molto su di lui per il futuro. Un futuro da scrivere, sempre con la maglia biancoceleste indosso.

Pubblicato il 20/06