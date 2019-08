Calciomercato Lazio, asse Torino-Udinese: scambio Parigini-Fofana

CALCIOMERCATO LAZIO - Ora come ora il centrocampo della Lazio sembrerebbe non subire l'effetto domino che porterebbe Milinkovic-Savic a vestire la maglia del Manchester United (il mercato inglese chiude oggi). Tutto si sta incanalando verso una batteria di centrocampisti già pronta per mister Inzaghi. Nel calciomercato però mai dire mai, i colpi last-minute e inaspettati sono all'ordine del giorno. A tal proposito, la candidatura di Seko Fofana dell'Udinese rimane in stand-by qualora la Lazio dovesse decidere di regalare a Inzaghi un colpo in mediana. Ma non solo i biancocelesti sull'ivoriano: come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore Torino e Udinese starebbero pensando a uno scambio, alla pari o quasi, tra Parigini e lo stesso Fofana, richiesto fortemente da Mazzarri.

