Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Casale: dopo il Monza si inserisce un altro club di A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolò Casale è uno dei difensori al centro di questa sessione di calciomercato. Sul gioiellino del Verona c'è l'interesse della Lazio, che lo avrebbe voluto già a gennaio, ma non solo. Sulla pista del classe '98 si è inserito anche il neo promosso Monza di Galliani e anche il Napoli. Come riportato da Tuttomercatoweb.com infatti gli azzurri sono alla ricerca di un difensore centrale e vorrebbero provare a mediare con l'Hellas Verona che chiede 10 milioni per il cartellino.