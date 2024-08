Calciomercato Lazio | Bellingham ha deciso il suo futuro: l'annuncio a sorpresa

Era stato accostato alla Lazio a più riprese, indicato come un obiettivo fin dal mercato di gennaio, quando la società biancoceleste più volte aveva gettato l'occhio sulla Championship, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Jobe Bellingham ha infatti deciso di continuare la sua carriera al Sunderland, squadra con cui nelle scorse ore ha ufficialmente rinnovato il contratto fino al 2028, come dichiarato da lui stesso ai microfoni del club inglese. Di seguito le sue parole.

"Non vedo l'ora ricominciare dopo aver firmato con il Sunderland. Sento di avere un sacco di cose ancora da raggiungere qui e credo che possiamo realizzare grandi cose già in questa stagione. Questa è una città fantastica e sono così orgoglioso di rappresentare le persone che ci vivono. Tutti mi hanno fatto sentire come a casa e non potrei immaginare di giocare per un club che non significasse così tanto per i propri tifosi come qui. Mi piace giocare per il Sunderland e non vedo l'ora di tornare allo Stadium of Light questo fine settimana".