Calciomercato Lazio, Bonazzoli: sul giocatore c'è anche un altro club di A

Federico Bonazzoli è il nome in cima alla lista di Maurizio Sarri come rinforzo per il mercato invernale. Il tecnico della ha espresso la sua preferenza per il giocatore della Salernitana che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Immobile che quest'anno sta vivendo un periodo non facile dal punto di vista degli infortuni. L'operazione non è di quelle facili visto che il club di Iervolino ha pagato il calciatore 5 milioni e vorrebbe monetizzare da una sua cessione. Come riportato da Tuttomercatoweb.com però la Lazio non è l'unica pretendente: anche lo Spezia si è fatto avanti proponendo uno scambio con Daniele Verde. In verità il primo obiettivo della squadra di Gotti è Shomurodov ma l'operazione con la Roma è complicata e per questo hanno deciso di virare sul 9 granata.