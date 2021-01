Calciomercato Lazio, Bruno Viana affianca Todibo: la situazione

La Lazio sta lavorando per Bruno Viana. Nelle intenzioni biancocelesti è lui il sostituto di Luiz Felipe che, operato alla caviglia, rimarrà fuori tra i due e i tre mesi. Tare s'è messo subito sulle tracce del giocatore per regalare a Inzaghi il rinforzo arretrato richiesto. Il brasiliano è di proprietà del Braga, era stato seguito anche in passato dalla Lazio, è gestito da Federico Pastorello e può essere un indizio importante. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto: la Lazio vorrebbe fissarlo a 6-7 milioni, il Braga ne chiede 10. Musacchio è stato proposto, per ora rimane sullo sfondo. C'è sempre Todibo che affianca Viana nella corsa al posto di Luiz Felipe.

Pubblicato il 25/01