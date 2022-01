Calciomercato Lazio, c'è una squadra in cerca di sistemazione: l'elenco completo

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale di calciomercato è entrata nel vivo. "Dobbiamo prima vendere e poi possiamo acquistare". Queste le parole del presidente Lotito che, qualche giorno fa, ha fatto chiarezza sulla situazione in casa Lazio. Prima bisogna pensare alle uscite, poi alle eventuali entrate. Ci sono tanti esuberi e tanti giocatori da piazzare nella rosa di Sarri che spera anche di accogliere qualche nuova pedina per il suo scacchiere. Sono ben quindici i giocatori con un piede già lontano dalla Capitale. Tra gli esuberi ci sono Lukaku, che interessa e non poco al Vicenza, Escalante, mai preso in considerazione dal Comandante e a un passo dal trasferimento all'Alaves, Vavro, che ha già annunciato il suo addio e che piace al Valladolid, Jony, pronto al ritorno in Spagna, Adekanye, Durmisi e gli ex Primavera Lombardi, Jorge Silva, Falbo e Cerbara. Oltre agli esuberi ci sono anche altri calciatori vicinissimi all'addio nelle prossime settimane. Manuel Lazzari, non compatibile con il 4-3-3 del mister, interessa a Torino e Bologna. L'Hull City ha messo gli occhi su Vedat Muriqi, non all'altezza come vice Immobile. Infine, anche Andrè Anderson, solo tre presenze quest'anno tutte da subentrato, e il terzo portiere Marius Adamonis.

L'ELENCO DEI CALCIATORI IN USCITA (fuori del progetto)

Gonzalo Escalante (scadenza contratto 2024)

Jordan Lukaku (2022)

Denis Vavro (2024)

Jony Rodriguez (2023)

Bobby Adekanye (2023)

Riza Durmisi (2023)

Cristiano Lombardi (2022)

Jorge Silva (2022)

Luca Falbo (2023)

Alessandro Cerbara (2022)

POSSIBILI CESSIONI

Manuel Lazzari (scadenza contratto 2024)

Vedat Muriqi (2025)

Andrè Anderson (2023)

Marius Adamonis (2022)

Pubblicato il 3/01/2022