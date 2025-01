Calciomercato Lazio | Casadei è del Torino: le cifre del trasferimento

CALCIOMERCATO LAZIO - La telenovela Cesare Casadei si è ormai conclusa. Il centrocampista classe 2003 nelle scorse ore ha raggiunto Torino, dove ha sostenuto le visite mediche e ha firmato per il club Granata, mettendo ufficialmente la parola fine su questa lunga vicenda. La società piemontese è riuscita quindi a strappare l'ok del Chelsea che, dopo aver favorito un lungo tira e molla con la Lazio, ha dato il proprio via libera per la partenza del classe 2003. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le due società si sarebbero accordate per un trasferimento dal valore di 15 milioni di euro, più il 25% della futura rivendita. Cifre leggermente superiori rispetto a quelle messe sul piatto dalla Lazio che, come vi avevamo raccontato, offriva meno di parte fissa, ma avrebbe garantito una percentuale sulla rivendita più alta.