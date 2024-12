Calciomercato Lazio | Casadei, un club di Serie A fa sul serio: l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cerca un centrocampista per il mercato di gennaio, tra i tanti nomi usciti - oltre Jacopo Fazzini, che oggi sembrerebbe essere in pole rispetto agli altri - c'era anche quello di Cesare Casadei del Chelsea. Giovane promessa dell'Inter, in Inghilterra non ha trovato continuità e ora potrebbe far ritorno in Italia per dare ufficialmente il via alla sua carriera da protagonista. In tal senso, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, si sarebbe mosso il Torino che in queste ore avrebbe avanzato ai Blues la prima offerta ufficiale.