Calciomercato Lazio | Chiesa, è derby di mercato? Anche la Roma sull'esterno

CALCIOMERCATO LAZIO - L'interessamento della Lazio per Federico Chiesa ha scaldato questa giornata di calciomercato. La società biancoceleste, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe preparando un'offerta per l'esterno in uscita dal club bianconero ma, stando a quanto scrive Il Corriere della Sera, non sarebbero i soli. Anche la Roma, infatti, avrebbe deciso di tornare sul classe 1997, dopo aver già acquistato dalla Vecchia Signora l'argentino Matias Soule.