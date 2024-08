Calciomercato Lazio | Chiusura vicina a sorpresa per Iannoni: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Edoardo Iannoni è sempre più vicino all'addio al Perugia. Il centrocampista classe 2001 nelle ultime settimane è stato richiesto da diverse squadre (soprattutto il Bari), tra cui anche la Lazio. I biancocelesti però non hanno mai affondato il colpo perché impegnati in altre trattative sia in entrata che in uscita. Adesso a sorpresa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe subentrato il Catanzaro in Serie B che sta lavorando per bruciare la concorrenza. Nelle ultime ore l'affare a titolo definitivo potrebbe andare in porto.