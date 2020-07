Calciomercato Lazio, concorrenza spagnola per Borja Mayoral

È forte l’interesse della Lazio per Borja Mayoral, attaccante classe 1997 del Real Madrid. Il calciatore è cercato molto anche in Spagna, in particolare dal Getafe. Il club spagnolo è pronto a sfidare la dirigenza biancoceleste per mettere sotto contratto Borja Mayoral, quest’anno in prestito al Levante. Nella Liga appena conclusa ha realizzato 8 reti e 2 assist in 34 presenze. La Lazio resta in vantaggio nella trattativa.