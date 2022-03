Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Idea Allan, ma a una condizione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà un'estate movimentata in casa Lazio sia per quanto riguarda il calciomercato in entrata che quello in uscita. L'obiettivo è quello di rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Sarri e di dare continuità al progetto del Comandante. Ecco dunque che potrebbe arrivare nella Capitale uno dei fedelissimi del mister. In queste ore diversi siti sportivi inglesi hanno riportato un interesse della Lazio per Allan Marques Loureiro. Il centrocampista brasiliano non sta vivendo una delle sue migliori stagioni con l'Everton e, a fine campionato, potrebbe pensare di tornare in Serie A, dove è cresciuto e si è consacrato. L'ex Napoli e Udinese, che conosce perfettamente gli schemi e la mentalità di Sarri, viene valutato dai Toffees intorno ai 15 milioni. Il club biancoceleste potrebbe piombare sul calciatore in caso di cessione in estate di uno come Milinkovic che ha tante richieste da moltissimi top club europei,