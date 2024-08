Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Chiesa offerto al Barcellona: la situazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo, un giocatore di qualità utile per allungare la rosa a disposizione di Baroni e offrire al tecnico un'arma in più di cui usufruire durante la stagione. Tra i nomi usciti in queste settimane, quelli che più di tutti hanno entusiasmato l'ambiente biancoceleste sono Federico Chiesa e Vitor Roque.

Due profili completamente diversi, entrambi in uscita dal proprio club perché esclusi dal progetto societario e che, in qualche modo, potrebbero entrare a far parte di uno strano intreccio di mercato. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Sport, infatti, l'esterno della Juve sarebbe stato proposto al Barcellona come possibile in alternativa a Nico Williams. Le problematiche economiche dei blaugrana, infatti, rendono per il momento l'esterno dell'Athletic Bilbao un profilo irraggiungibile, soprattutto dopo l'ottimo Europeo giocato e vinto con la nazionale spagnola.

Al contrario Chiesa, seppur comunque esosa come operazione, potrebbe rappresentare un valido piano B. In questo scenario, rientrerebbe in qualche modo anche la cessione di Roque. L'esterno brasiliano non rientra nelle idee di Flick, la sua esclusione ha convinto il Barça a lasciarlo partite - ma solo alle sue condizioni -. Una sua cessione, con la Lazio in attesa di un'apertura e interessata, potrebbe permettere al Barcellona di intascare la cifra necessaria per coprire l'acquisto dell'attaccante azzurro.