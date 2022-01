Calciomercato Lazio, dalla Spagna: due club sulle tracce di Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale di calciomercato sta entrando nel vivo. La Lazio, sin qui protagonista solo in uscita con le partenze di Rossi, Escalante e Lukaku, studia il piano per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Intanto, la dirigenza biancoceleste deve fare attenzione ai suoi big. Si infittiscono le voci su un possibile addio di Luis Alberto. Come riporta il sito spagnolo Gol Digital, due club di Liga avrebbero messo gli occhi sul Mago. Si tratta di Siviglia e Real Betis, ma la richiesta di Lotito per privarsene è di circa 30 milioni. Il numero 10 biancoceleste non sembra intenzionato a lasciare la Capitale a gennaio, ma in estate potrebbe aprirsi un'asta per Luis.