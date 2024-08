Calciomercato Lazio | Di Gianni va in prestito al Siena: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre lavora per sfoltire la rosa e liberare spazio in lista per nuovi acquisti, la Lazio si occupa anche dei giovani. La società biancoceleste in queste ore ha trovato l'accordo con il Siena per il trasferimento in prestito secco di Vincenzo Di Gianni, attaccante arrivato a gennaio dal Gubbio e che nella scorsa stagione ha offerto il proprio contributo per il raggiungimento della semifinale playoff della Lazio Primavera. Per il classe 2006 ora si sarebbe palesata l'occasione di andare a fare esperienza in Serie D, dopo aver già calcato in carriera - con tanto di gol - i campi di Serie C prima di far ritorno nella Capitale.